Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

Отар Кушанашвили заявил, что Долина заняла трусливую позицию в деле с квартирой

Телеведущий Отар Кушанашвили обвинил народную артистку Ларису Долину в том, что она заняла трусливую позицию в деле с проданной под влиянием мошенников квартирой, которую суд вернул певице. Такое мнение он высказал в шоу «Каково?!», выпуск доступен на YouTube.

По словам ведущего, россияне теперь будут ассоциировать певицу исключительно с делом с квартирой и начнут рассматривать ее «как зверушку в зоопарке». «И Лариса Долина должна понимать: она породила это негодование, она породила эту ненависть своей трусливой, основывающейся на ненависти к людям, на ненависти ко всему, кроме денег, позиции», — счел Кушанашвили.

Он также заявил, что Долина еще до скандала с недвижимостью нередко вела себя грубо с людьми и ее манера поведения многим не нравилась.

Ранее ситуацию с квартирой артистки прокомментировал блогер и переводчик Дмитрий Пучков. Он призвал певицу вернуть деньги покупательнице ее жилья и попросить прощения.

Лариса Долина, будучи под влиянием мошенников, продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница, мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.

