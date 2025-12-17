Реклама

10:21, 17 декабря 2025Россия

Четверых бойцов СВО похоронили в российском регионе

В Ивановской области простились с четырьмя бойцами СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Ивановской области простились с бойцами СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет о четырех военнослужащих, которые проходили службу в зоне спецоперации. Сведений об обстоятельствах их смерти не приводится.

Соболезнования родственникам солдат выразил губернатор Станислав Воскресенский.

Ранее на Урале мать не вернувшегося с СВО бойца добилась вскрытия цинкового гроба с телом сына. Перед этим женщина рассказала о своих сомнениях: она не верит, что в гробу находятся останки ее сына. Россиянка считает, что солдат может находиться в плену. Гроб больше года простоял в морге.

