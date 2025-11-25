Мать бойца СВО добилась вскрытия цинкового гроба с телом сына

На Урале матери бойца СВО разрешили вскрыть цинковый гроб с телом сына

На Урале матери бойца СВО разрешили вскрыть цинковый гроб с телом сына. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Перед этим женщина рассказала о своих сомнениях — она не верит, что в гробу находятся останки ее сына. Россиянка считает, солдат может находиться в плену. При этом гроб больше года простоял в морге.

Россиянка рассказала изданию, что после ее обращения комиссия согласовала проведение генетической экспертизы, что подразумевает вскрытие «цинка». «Теперь нам остается только ждать», — резюмировала она.

В Якутии вдова вскрыла цинковый гроб с телом мужа и обнаружила там чужое тело. Морг признал ошибку и потребовал от женщины похоронить присланные останки.