Мать участника СВО потребовала вскрыть цинковый гроб из-за одной нестыковки

E1.RU: В Серове мать участника СВО потребовала вскрыть цинковый гроб
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mojahata / Shutterstock / Fotodom

В Серове Свердловской области мать участника специальной военной операции (СВО) на Украине потребовала вскрыть цинковый гроб из-за одной нестыковки — ей пришло извещение о том, что военнослужащий находится в плену. Об этом пишет E1.RU.

По данным издания, 1 ноября 2023 года семья получила извещение о том, что их родственник — военнопленный, который включен список для обмена. А спустя неделю им позвонили из Ростовской области и сообщили, что боец «двухсотый». Семье также выслали сопроводительное письмо, в котором была указана другая фамилия.

«Вы нам кого хотите прислать? У нас фамилия совершенно другая. Это другой человек», — возмутилась россиянка.

Женщина больше года отказывается забирать гроб для проведения траурной церемонии. По ее словам, она не оставила попыток выяснить правду о судьбе сына, однако все это время получала разные ответы. Так, в начале 2024 года врио командира войсковой части сообщил ей, что пропавшим без вести или не выжившим участник СВО не числится. Однако в июле того же года «груз 200» с именем лейтенанта на крышке был доставлен в Краснотурьинск.

«Жетона нам не отдали. А если там чужой сын? А если наш ребенок вернется из плена, как мы всей семьей в глаза ему будем смотреть? Он скажет, мол, мама, вы даже не перепроверили — я жив», — сказала мать военнослужащего.

Издание отмечает, что в военкомате Серова хранится документ от судмедэкспертов из Ростова, что ДНК-экспертиза подтвердила родство, но женщина не доверяет этим результатам. Она настаивает на проведении независимого теста. «Я все понимаю, и, если экспертиза покажет, что это действительно наш ребенок, мы заберем его. Но мы должны быть в этом уверены на 100 процентов», — заключила россиянка.

Ранее сообщалось, что в Бурятии родственники участника СВО потребовали вскрыть могилу, так как не смогли договориться, где именно он будет покоиться.

