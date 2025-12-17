Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

Регнум: Лишившемуся рук и ног на СВО бойцу отказались выдавать паспорт

Лишившемуся рук и ног на СВО бойцу отказались выдавать паспорт. Об истории военнослужащего по имени Илдирим с позывным Молния рассказывает «Регнум».

Мужчина приехал в Россию из Азербайджана в 2020 году. В 2024 году он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Осенью того же года солдат получил тяжелое ранение, он потерял все конечности (изложенные в материале обстоятельства позволяют предположить, что ампутация была не полной). Документы военнослужащего были утрачены.

Издание не уточняет, успел ли Илдирим вступить в российское гражданство до ухода на СВО. Вне зависимости от этого, ему был необходим новый паспорт. Для получения документа нового образца требуются биометрические данные — их у солдата брать отказались, поскольку и военнослужащего остался только один палец.

Не имея удостоверяющих личность документов, боец не мог рассчитывать на получение выплат и протезирование. После публикации история Илдирима в СМИ он смог получить новый паспорт.

Возможности российской медицины позволяют многим ветеранам СВО, получившим серьезные травмы, вести полноценную жизнь. Так, летом шестеро бывших солдат на протезах ног покорили Эльбрус. Участники восхождения назвали его мотивирующим мероприятием.