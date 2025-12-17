Официальный курс доллара вырос почти на рубль

Банк России повысил официальный курс доллара до 80,38 рубля

Банк России установил на 18 декабря официальный курс доллара на уровне 80,38 рубля, что на 95 копеек выше озвученных накануне уровней. Данные были опубликованы на сайте ЦБ.

Курс вырос почти на рубль на фоне его резких колебаний на форексе, где стоимость американской валюты прибавляла в течение торгового дня почти два процента, до 80,6 рубля, а к моменту написания материала упала до 79,3 рубля.

Как отмечают участники рынка, на которых ссылается Reuters, в условиях неактивной валютных торгов, одна или несколько крупных покупок сейчас приводят к взлету котировок, а появление «более-менее крупного продавца» становится причиной обратной динамики.

Также в Банке России сообщили, что курс евро был повышен сегодня на 34 копейки, до 94,145 рубля, а юань вырос на 11 копеек, до 11,37.