17:56, 17 декабря 2025РоссияЭксклюзив

России предрекли волну пересмотров судебных дел с «эффектом Долиной»

Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

После решения Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной в России пройдет волна пересмотров аналогичных дел, считает зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, люди, которые оказались в данной ситуации, попали под "эффект Долиной", пойдут в Верховный суд, кассационные жалобы писать и прочее, а по-другому никак, им нужно биться до конца», — высказался депутат.

Решение нижестоящих инстанций по делу артистки вызывало у населения много вопросов и нареканий, подчеркнул парламентарий. Он добавил, что люди боялись оказаться в такой ситуации, что могло привести к тотальному недоверию и остановить рынок недвижимости.

«Наконец-то, справедливость восторжествовала. Мы с [депутатом] Ниной Александровной [Останиной] делали обращение к председателю Верховного суда, чтобы как-то суд дал единообразное пояснение по ситуации. Мы даже привели пример, что в октябре такое же дело рассматривалось, но там обстоятельства были таковы, что оставили квартиру за покупателем, а в ноябре по делу Долиной оставили квартиру и деньги за продавцом. После вчерашнего заседания Верховного суда надеюсь, мы получим соответствующий ответ, и я рад, что так произошло», — поделился Корниенко.

Верховный суд принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно ему, собственницей жилья остается Полина Лурье.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и критиковали артистку.

