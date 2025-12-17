Получивший ножевое ранение охранник рассказал о нападении на школу в Подмосковье

Охранник Дмитрий Павлов, получивший ножевое ранение в школе Одинцовского городского округа Московской области, рассказал о моменте нападения. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина вспомнил, что напавший девятиклассник заглядывал в разные кабинеты, в том числе и к ученикам второго класса. После этого их учительница послала девочку к охраннику, чтобы позвать его.

Он отправился к ним на этаж и увидел подростка возле четвероклассников.

«Крикнул ему: "Остановись!", он обернулся, откуда-то баллончик резко достал и в глаза мне прыснул. Я спиной обернулся, и он меня уже ножом пырнул. Я упал на колени, потом прокричал: "Помогите! Скорую помощь вызывайте!"», — рассказал Павлов.

16 декабря 15-летний девятиклассник вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, с которой хотел расправиться. В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника. Впоследствии юноша ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.