Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 17 декабря 2025Россия

Получивший ножевое ранение охранник рассказал о нападении на школу в Подмосковье

Раненный при нападении на школу в Подмосковье охранник рассказал о произошедшем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Охранник Дмитрий Павлов, получивший ножевое ранение в школе Одинцовского городского округа Московской области, рассказал о моменте нападения. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчина вспомнил, что напавший девятиклассник заглядывал в разные кабинеты, в том числе и к ученикам второго класса. После этого их учительница послала девочку к охраннику, чтобы позвать его.

Он отправился к ним на этаж и увидел подростка возле четвероклассников.

«Крикнул ему: "Остановись!", он обернулся, откуда-то баллончик резко достал и в глаза мне прыснул. Я спиной обернулся, и он меня уже ножом пырнул. Я упал на колени, потом прокричал: "Помогите! Скорую помощь вызывайте!"», — рассказал Павлов.

16 декабря 15-летний девятиклассник вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, с которой хотел расправиться. В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника. Впоследствии юноша ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Раскрыто максимальное время хранения оливье

    Россияне раскрыли главную мечту

    Названа главная опасность для Байкала

    Место расправы над заваленной камнями российской школьницей показал ее убийца-пенсионер

    Раскрыта доля современных ракет в РВСН

    Российским курьерам захотели запретить хаотично ездить

    Наемник из США попросил российский суд об УДО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok