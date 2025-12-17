Реклама

13:50, 17 декабря 2025Силовые структуры

Появились подробности об избившем инста-модель россиянине

В Москве суд отправил под домашний арест избившего инста-модель Тартанову
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд отправил под домашний арест Дмитрия К., избившего инста-модель (Instagram, запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) Анжелику Тартанову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Меру пресечения избрали на срок один месяц и 24 суток. Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, вечером фигурант был в квартире с Тартановой. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил модель по голове, в результате чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что Тартанова забыла о 16-летнем сыне и родителях на фоне осложнений после трепанации черепа.

