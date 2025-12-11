Избитая бойфрендом российская инста-модель забыла о сыне после трепанации черепа

Избитая бойфрендом инста-модель Тартанова забыла о сыне после трепанации черепа

Избитая бойфрендом российская инста-модель (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелика Тартанова забыла о 16-летнем сыне и родителях на фоне осложнений после трепанации черепа. Об этом сообщает Mash.

Известно, что 23 ноября манекенщица попала в московскую больницу с тяжелым ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Врачи смогли стабилизировать состояние женщины за 18 дней, но на фоне двух перенесенных трепанаций черепа она потеряла память. Кроме того, послеоперационный период осложнился галлюцинациями и судорогами — Тартанова срывала датчики и не реагировала на вопросы.

В настоящий момент пострадавшую готовят к переводу в реабилитационный центр. По словам медиков, память к ней вернется, но сроки неизвестны.

О пропаже Тартановой сообщалось 9 декабря. Ее сестры заявили, что она перестала выходить с ними на связь две недели назад. Позже модель назвала имя обидчика. Его ищет полиция, поскольку он находится в бегах.