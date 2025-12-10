Избитая российская инста-модель назвала имя обидчика

Избившему инста-модель Тартанову мужчине грозит 8 лет лишения свободы

33-летняя российская инста-модель из Краснодара Анжелика Тартанова перед комой назвала врачам имя своего обидчика. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам пострадавшей, ее избил ее бывший возлюбленный. Сейчас Тартанова находится в реанимации.

По данным канала, экс-возлюбленного Тартановой сейчас ищет полиция, потому что он находится в бегах. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. SHOT также выяснил, что злоумышленник забирал телефон модели и неделю переписывался с сыном избитой от ее имени.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).