Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 10 декабря 2025Силовые структуры

Избитая российская инста-модель назвала имя обидчика

Избившему инста-модель Тартанову мужчине грозит 8 лет лишения свободы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @model_moskva__m

33-летняя российская инста-модель из Краснодара Анжелика Тартанова перед комой назвала врачам имя своего обидчика. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам пострадавшей, ее избил ее бывший возлюбленный. Сейчас Тартанова находится в реанимации.

По данным канала, экс-возлюбленного Тартановой сейчас ищет полиция, потому что он находится в бегах. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. SHOT также выяснил, что злоумышленник забирал телефон модели и неделю переписывался с сыном избитой от ее имени.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

    Назван самый привлекательный после Воланда литературный антигерой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok