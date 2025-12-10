Реклама

Силовые структуры
10:40, 10 декабря 2025Силовые структуры

Полиция начала розыск жестоко избившего российскую инста-модель в Москве

В Москве после избиения инста-модели Тартановой неизвестным возбудили дело
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве полиция начала розыск неизвестного, жестоко избившего 33-летнюю российскую инста-модель из Краснодара Анжелику Тартанову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по городу.

По факту нападения на девушку возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным правоохранителей, предположительно, 22 ноября неизвестный избил Тартанову и скрылся.

Ранее сообщалось, что девушка бесследно исчезла после общения с бойфрендом. Позже ее нашли в реанимации московской больницы имени Пирогова.

