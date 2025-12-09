Исчезнувшая после общения с бойфрендом российская модель нашлась в реанимации

Бесследно исчезнувшая модель Анжелика Тартанова нашлась в реанимации

Модель из Краснодара Анжелика Тартанова, которая бесследно исчезла после общения с бойфрендом, нашлась в реанимации московской больницы имени Пирогова. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

По данным издания, 33-летняя россиянка находится в сознании, однако не разговаривает. По предварительной информации, женщину избил возлюбленный.

В Telegram-канале Mash уточнили, что женщину привезли в больницу с множественными ушибами, гематомами и сотрясением.

Подруга Тартановой рассказала, что ее новый избранник регулярно дарил ей роскошные подарки и не разрешал общаться и видеться с родными. Так, из-за его запретов модель не полетела летом к сестрам. При этом собеседница издания подчеркнула, что Тартанова была для мужчины «как кукла».

О пропаже модели стало известно 9 декабря. Сестры женщины заявили, что она перестала выходить с ними на связь две недели назад.