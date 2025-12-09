Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:58, 9 декабря 2025Ценности

Исчезнувшая после общения с бойфрендом российская модель нашлась в реанимации

Бесследно исчезнувшая модель Анжелика Тартанова нашлась в реанимации
Екатерина Ештокина

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Модель из Краснодара Анжелика Тартанова, которая бесследно исчезла после общения с бойфрендом, нашлась в реанимации московской больницы имени Пирогова. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

По данным издания, 33-летняя россиянка находится в сознании, однако не разговаривает. По предварительной информации, женщину избил возлюбленный.

В Telegram-канале Mash уточнили, что женщину привезли в больницу с множественными ушибами, гематомами и сотрясением.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Подруга Тартановой рассказала, что ее новый избранник регулярно дарил ей роскошные подарки и не разрешал общаться и видеться с родными. Так, из-за его запретов модель не полетела летом к сестрам. При этом собеседница издания подчеркнула, что Тартанова была для мужчины «как кукла».

О пропаже модели стало известно 9 декабря. Сестры женщины заявили, что она перестала выходить с ними на связь две недели назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Трамп испытал клокочущую ненависть при виде Лондона и Парижа

    Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

    Путин назвал объединяющее россиян качество

    В России предложили запретить парковку такси во дворах

    Психолог назвал главную ошибку Долиной

    Каллас пригрозила Китаю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok