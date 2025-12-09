Реклама

10:50, 9 декабря 2025Россия

Россиянка бесследно исчезла после общения с бойфрендом

Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 33-летняя модель бесследно исчезла после общения с бойфрендом. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, о пропаже россиянки заявили ее сестры. Они рассказали, что на связь с ними девушка перестала выходить две недели назад.

Один из знакомых горожанки отметил, что в ее квартире остались телефоны и документы. Как говорят соседи, в последний раз девушку видели в компании ухажера, который был намного старше нее.

Родственники признались, что не были знакомы с новым избранником. Они опасаются, что тот мог причинить вред модели. О ее исчезновении уже заявили в полицию.

До этого сообщалось, что жительница Ревды Свердловской области увлекласьдуховными практиками и пропала.

К поискам девушки подключились волонтеры. Они предположили, что она могла поймать попутку и скрыться или же начала бродяжничать.

