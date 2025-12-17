Реклама

05:41, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о популярных мошеннических схемах в 2025 году

Юрист Соловьев: В 2025 году афериста использовали многоходовые схемы обмана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Marcus / Reuters

В 2025 году мошенники активно использовали многоходовые схемы обмана россиян. О популярных сценариях аферистов рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, сначала на жертву выходили под правдоподобным предлогом. В качестве примера юрист привел замену домофона, уточнение данных для начисления пенсии, звонок от «начальника» или «коллеги», опрос школьного психолога и другие. Второй этап злоумышленников включал подключение фейковых «специалистов государственных и правоохранительных структур»: россиянам звонили из якобы МВД, Центробанка, Следственного комитета и других ведомств.

Кроме того, добавил Соловьев, в текущем году были популярны сценарии с использованием для вывода средств схем дроппинга, с пересылкой денежных средств на банковскую карту потенциальной жертвы с комментарием с благодарностью за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также с применение дипфейк-видео.

Он также отметил, что в 2025 году мошенники в качестве жертв мошенники выбирали несовершеннолетних, учащихся школ и вузов, а также родственников участников спецоперации на Украине, получивших социальные выплаты.

Ранее эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин предупредил россиян о главных приемах мошенников с использованием дипфейков. В первую очередь специалист рекомендовал не отвечать на подозрительные сообщения от начальников в мессенджерах, если их тематика выходит за рамки стандартных и привычных рабочих вопросов.

