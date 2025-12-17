Жители российского города испугались Снегурочки из Сайлент-Хилла

Жители Нижневартовска испугались фигуры Снегурочки из Сайлент-Хилла

Жителей Нижневартовска испугала поставленная в городе фигура Снегурочки. Внучку Деда Мороза горожане сравнивают с героями игры «Сайлент-Хилл», пишет Ura.ru.

Сооруженная на главной площади гигантская статуя повергла жителей Нижневартовска в ужас: у светодиодной фигуры не оказалось лица, вместо глаз, носа и рта виднеется лишь пустота. Рядом со Снегурочкой стоит Дед Мороз, в том же исполнении. В подобном дизайне выполнены персонажи компьютерной хоррор-игры «Сайлент-Хилл» и одноименного фильма, также нижневартовская Снегурочка напоминает роботов из игры Atomic Heart. Вскоре представители администрации пояснили, что безликими главные символы Нового года не останутся — их смонтируют позднее. Как отмечается, строительство новогоднего городка обошлось мэрии в 49 миллионов рублей.

Ранее в городе Березовский Кемеровской области установили ель, похожую на туалетный ершик. Часть веток «новогодняя красавица» потеряла из-за условий транспортировки. Другая же ель упала из-за сильного ветра. Уже к концу ноября дереву вернули презентабельный вид.