14:46, 17 декабря 2025Мир

США обвинили в установлении закона джунглей

Глава МИД Ирана: США топчут международное право и устанавливают закон джунглей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США топчут международное право и устанавливают закон джунглей, пытаясь добиться мира, который выгоден только им. Такое мнение выразил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Американцы говорят о том, что "мира можно достичь только через силу", но это может окажется большой ошибкой (...). Американцы растаптывают международное право, применяя силу, чтобы достичь выгодных им позиций и мира. Они продвигают свои интересы для того, чтобы у нас появилась атмосфера джунглей и [был установлен] закон джунглей», — подчеркнул дипломат.

Аракчи указал на то, что США продолжают диктовать свои условия, поскольку «считают себя неприкосновенными». По его словам, посредством такой политики они хотят иметь «полную свободу действий на международной арене».

Ранее Лавров заявил, что действия США в Карибском море и воинственные заявления Пентагона в адрес Венесуэлы вызывают тревогу у России.

