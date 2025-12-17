Лавров выразил тревогу из-за действий США

Лавров: Действия США и воинственные заявления Пентагона вызывают тревогу

Действия США в Карибском море и воинственные заявления Пентагона в адрес Венесуэлы вызывают тревогу у России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нас очень тревожат действия Военно-морских сил США и в целом воинственные заявления Пентагона», — отметил глава МИД.

Он добавил, что подобные шаги Вашингтона подрывают надежды на способность о чем-либо договариваться в рамках нынешнего расклада сил на международной арене. По словам Лаврова, политика США в Карибском бассейне «вызывает неприятие всех стран», однако европейские страны «затаились» и не высказывают свою реакцию.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле и надеется на решение напряженной ситуации между республикой и США.

