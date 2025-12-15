В МИД России выразили политическую поддержку Венесуэле

Щетинин заявил, что Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле

Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле и надеется на решение напряженной ситуации между республикой и США. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, его слова передает ТАСС.

«Мы, безусловно, оказываем необходимую политическую поддержку братскому венесуэльскому народу в этот непростой этап», — отметил глава департамента.

По словам Щетинина, представители России уверены, что будет найден логичный выход из ситуации в южной части Карибского моря.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нападение США на Венесуэлу может обернуться «новым Вьетнамом» для Вашингтона. Как отметил политик, подобный исход событий не нужен ни американскому, ни венесуэльскому народу.