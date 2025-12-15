Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 15 декабря 2025Мир

В МИД России выразили политическую поддержку Венесуэле

Щетинин заявил, что Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия оказывает политическую поддержку Венесуэле и надеется на решение напряженной ситуации между республикой и США. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, его слова передает ТАСС.

«Мы, безусловно, оказываем необходимую политическую поддержку братскому венесуэльскому народу в этот непростой этап», — отметил глава департамента.

По словам Щетинина, представители России уверены, что будет найден логичный выход из ситуации в южной части Карибского моря.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нападение США на Венесуэлу может обернуться «новым Вьетнамом» для Вашингтона. Как отметил политик, подобный исход событий не нужен ни американскому, ни венесуэльскому народу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток напал на учительницу в школе Петербурга. Она отвернулась от ученика и получила три удара ножом в спину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Россиянам назвали способ выплатить ипотеку за чужой счет

    В петербургской школе раскрыли обстановку после нападения ученика с ножом на учителя

    В МИД России выразили политическую поддержку Венесуэле

    Эксперт по группе Дятлова указал на сложность в поиске пропавших на горе в России туристов

    В России отреагировали на позицию Зеленского по членству Украины в НАТО

    Борющийся с раком телеведущий призвал не игнорировать безобидный на первый взгляд симптом

    Возле университета МВД задержали россиянина с самодельным взрывным устройством

    ПСЖ стер Сафонова с командного фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok