Лукашенко: Венесуэла может стать для США новым Вьетнамом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег США от «нового Вьетнама», которым может обернуться нападение на Венесуэлу. Об этом в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказал постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

По его словам, белорусский лидер «очень откровенно» предупредил об этом американскую делегацию в ходе переговоров.

«Втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому», — передал дипломат слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко получил личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. «Дональд и Мелания Трамп поблагодарили белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство, а также пожелали счастливого Рождества», — сообщила пресс-секретарь Трампа Наталья Эйсмонт..