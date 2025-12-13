Лукашенко получил личное послание от Мелании Трамп

Дональд и Мелания Трамп передали личное послание президенту Белоруссии Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Обращение четы Трамп было передано Лукашенко в ходе визита спецпредставителя главы Белого дома Джона Коула в Минск.

«Дональд и Мелания Трамп поблагодарили белорусскую сторону и лично президента за гостеприимство, а также пожелали счастливого Рождества», — сообщила Эйсмонт

Также Дональд Трамп в своем послании отметил, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров.

Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул заявил, что глава республики Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине.