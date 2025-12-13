Стало известно о помощи Лукашенко в урегулировании конфликта на Украине

Джон Коул: Лукашенко дал хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул заявил, что глава республики Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает «БелТА».

«Он помогает, советует нам, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — сказал журналистам Коул.

Посланник Трампа также отметил важный фактор давних добрых отношений между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. «Ваш президент имеет возможность давать советы Путину. Они давние друзья, это способ помочь процессу», — добавил Джон.

Ранее стало известно, что США снимут санкции с белорусского калия.