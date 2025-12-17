США приостановили санкции против ряда крупных российских банков

Минфин США приостановил санкции против ряда крупных российских банков

Власти США объявили о временном прекращении действия санкций против нескольких крупных российских банков, участвующих в проектах гражданской ядерной энергетики. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов страны.

Министерство выдало генеральную лицензию, которая позволяет проводить операции с рядом российских кредитных организаций до 18 июня 2026 года. Подчеркивается, что речь идет о транзакциях, связанных с проектами, которые начались до 21 ноября 2024 года.

Так, Штаты разрешили выполнять операцию со Сбербанком, ВТБ, Альфа-Банком, Газпромбанком, Совкомбанком, банком «Открытие», Росбанком, банками «Зенит», «Санкт-Петербург». Также в перечень вошли Национальный клиринговый центр, Центробанк РФ и другие.

Помимо этого, лицензия распространяется на компании, в которых эти банки владеют долей 50 процентов и более. Разрешение касается только операций для поддержки гражданской ядерной энергетики. Отмечается, что иные финансовые операции остаются под санкциями.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовят новые антироссийские санкции, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной.