Украина начала эвакуацию еще из одного города

Украина начала принудительную эвакуацию семей из Святогорска в ДНР

Украина начала принудительную эвакуацию семей из Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Власти Украины эвакуируют семьи из Святогорска, которому якобы ничто не угрожало. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена и в восьми окрестных селах», — отмечается в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Богуславске и Новой Кругляковке Харьковской попала в окружение в результате российского продвижения у Оскольского водохранилища.

Военный эксперт считает, что единственным логистическим путем для Киева остался путь через водохранилище, которое находится под контролем российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).