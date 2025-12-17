ВСУ попали в окружение в Харьковской области

Марочко: Группировка ВСУ в Богуславске и Новой Кругляковке попала в окружение

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Богуславске и Новой Кругляковке Харьковской попала в окружение в результате российского продвижения у Оскольского водохранилища. Об этом рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Под огневой контроль ВС РФ перешла пяти километровая береговая линия Оскольского водохранилища. Таким образом, группировка украинских боевиков в населенном пункте Богуславка и в районе Новой Кругляковки, по сути, оказалась в тактическом окружении», — заявил экс-военный.

Он добавил, что единственным логическим путем для украинских войск остался путь через само водохранилище, которое находится под контролем российских дронов.

Ранее российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ к Купянску. По сообщению пресс-службы Минобороны России, артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» пресекли перемещение групп украинских военных, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.