Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:37, 17 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ попали в окружение в Харьковской области

Марочко: Группировка ВСУ в Богуславске и Новой Кругляковке попала в окружение
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Богуславске и Новой Кругляковке Харьковской попала в окружение в результате российского продвижения у Оскольского водохранилища. Об этом рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Под огневой контроль ВС РФ перешла пяти километровая береговая линия Оскольского водохранилища. Таким образом, группировка украинских боевиков в населенном пункте Богуславка и в районе Новой Кругляковки, по сути, оказалась в тактическом окружении», — заявил экс-военный.

Он добавил, что единственным логическим путем для украинских войск остался путь через само водохранилище, которое находится под контролем российских дронов.

Ранее российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ к Купянску. По сообщению пресс-службы Минобороны России, артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» пресекли перемещение групп украинских военных, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На идущих из России танкерах заметили вооруженную охрану. От кого пытаются защититься моряки в Балтийском море?

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Бывший сотрудник СБУ назвал причину не становиться президентом Украины для Залужного

    В США объяснили изменение отношения к России в стратегии нацбезопасности

    Российский врач вскрыл личную переписку сотрудницы и отчитал ее

    Цена серебра вышла на новый исторический максимум

    Москвичу вынесли приговор за стрельбу по самокатчикам

    ВСУ попали в окружение в Харьковской области

    В Раде ответили на предсказание Залужного о гражданской войне на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok