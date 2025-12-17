Реклама

11:44, 17 декабря 2025

В Германии сочли Европу недостаточно умной для мира на Украине

Лидер АдГ Вайдель: Мир на Украине возможен только при переговорах ЕС и России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мир на Украине возможен только при прямых переговорах стран Европейского союза (ЕС) и России. Об этом заявила лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в выступлении, опубликованном на ее странице в соцсети Х.

«Мир на Украине возможен — и для этого не нужно быть особенно умным, очевидно, что Европа таковой не является — только с участием России, а не без России», — подчеркнула Вайдель.

По словам политика, вступать в переговоры без одной из сторон конфликта «абсолютно невозможно». Она подчеркнула, что в мирном процессе по Украине «европейцы снова вышли из игры».

Ранее Вайдель в ходе выступления в Бундестаге высказалась в поддержку возобновления закупок российских энергоносителей.

