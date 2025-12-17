В России изменились цены на сливочное масло

«Руспродсоюз»: Сливочное масло подешевело на полпроцента

Впервые за год цены на сливочное масло в России упали ниже прошлогодних значений. Это подсчитали в ассоциации Руспродсоюз. Выводы ее экспертов процитировало ТАСС.

Речь идет о стоимости данного продукта питания на 50 неделю 2025 года (с 8 по 14 декабря). Оказалось, что за указанный период сливочное масло подешевело на полпроцента. В настоящее время его средняя розничная цена достигла 1 тысячи 178,8 рубля за килограмм. По словам зампредседателя правления ассоциации Дмитрия Леонова, причинами такой динамики стали рост производства сырого молока и расширение предложения сливочного масла на российском рынке.

Ранее сообщалось, что в период с 11 по 17 ноября стоимость сливочного масла в России упала на 0,2 процента. В октябре мировые цены на этот продукт снизились на 6,5 процента, сухого цельного молока — на шесть процентов, сухого обезжиренного молока — на четыре процента, а сыра — на полтора процента.