В России подорожали некоторые продукты питания

МЭР: За неделю плодоовощная продукция подорожала почти на два процента

За период с 11 по 17 ноября плодоовощная продукция подорожала на 1,85 процента. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Там сказано, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,21 процента неделя к неделе. До 0,7 процента снизились темпы роста цен на лук и до 2,7 процента — на помидоры. Продолжила снижаться стоимость сливочного масла (минус 0,2 процента). Кроме того, подешевели свинина и курятина. Темпы роста цен на бананы упали до 0,5 процента, а на яблоки — до 0,2 процента. Подешевели пшеничная мука, макароны и крупы.

В годовом выражении инфляция в России на 17 ноября составила 7,12 процента. Неделей ранее этот показатель был на уровне 7,37 процента.

По данным АКОРТ, в октябре 2025 года стоимость овощей борщевого набора в крупных торговых сетях снизилась на четыре процента. Самым подешевевшим ингредиентом оказалась белокочанная капуста. Ее цена опустилась на 28 процентов, до 25 рублей за килограмм.