Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:26, 19 ноября 2025Экономика

В России подорожали некоторые продукты питания

МЭР: За неделю плодоовощная продукция подорожала почти на два процента
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За период с 11 по 17 ноября плодоовощная продукция подорожала на 1,85 процента. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Там сказано, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,21 процента неделя к неделе. До 0,7 процента снизились темпы роста цен на лук и до 2,7 процента — на помидоры. Продолжила снижаться стоимость сливочного масла (минус 0,2 процента). Кроме того, подешевели свинина и курятина. Темпы роста цен на бананы упали до 0,5 процента, а на яблоки — до 0,2 процента. Подешевели пшеничная мука, макароны и крупы.

В годовом выражении инфляция в России на 17 ноября составила 7,12 процента. Неделей ранее этот показатель был на уровне 7,37 процента.

По данным АКОРТ, в октябре 2025 года стоимость овощей борщевого набора в крупных торговых сетях снизилась на четыре процента. Самым подешевевшим ингредиентом оказалась белокочанная капуста. Ее цена опустилась на 28 процентов, до 25 рублей за килограмм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости