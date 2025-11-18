Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:40, 18 ноября 2025Экономика

Ингредиент для борща подешевел почти на 30 процентов

АКОРТ: Белокочанная капуста в октябре подешевела на 28 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В октябре 2025 года стоимость овощей борщевого набора в крупных торговых сетях снизилась на четыре процента, если сравнивать со вторым месяцем осени прошлого года. Это показало исследование, проведенное Ассоциацией компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Его результаты процитировал ТАСС.

Наиболее подешевевшим ингредиентом оказалась белокочанная капуста. Ее цена опустилась на 28 процентов, до 25 рублей за килограмм. Стоимость картофеля потеряла 17,2 процента и дошла до 29 рублей за кило. Репчатый лук в прошлом году стоил на 7 процентов дороже. В октябре 2025 года за килограмм этого овоща просили 32 рубля.

Впрочем, если сравнивать с сентябрем, то борщевой набор подорожал на 3,5 процента. Тот же картофель вырос в цене на 9 процентов, капуста — на 8,5 процента, свекла — на 3,5 процента, а лук — на 1,2 процента.

В начале прошлого месяца сообщалось, что в сентябре самым подешевевшим овощем оказалась морковь. Ее стоимость упала в среднем на 16,6 процента. За картофель стали просить на 15,2 процента меньше. Репчатый лук подешевел на 14,8 процента. Что касается белокочанной капусты и свеклы, то их цены снизились на 12,8 и 12,3 процента соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Наталия Орейро рассказала о любви сына к России

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    В Кремле оценили готовность России к переговорам

    Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

    Российский альпинист ответил на заявление сына пропавшей в тайге с семьей Ирины Усольцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости