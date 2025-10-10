Экономика
20:04, 10 октября 2025Экономика

Назван самый подешевевший овощ в России

Росстат: Цены на морковь в России упали на 16,6 процента в сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Самым подешевевшим овощем в России по итогам сентября оказалась морковь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Стоимость моркови за первый месяц осени сократилась в среднем на 16,6 процента, уточнили в ведомстве. Следом за ней в рейтинге самых подешевевших овощей оказался картофель. Его стоимость в сентябре упала на 15,2 процента. Топ-3 списка замкнул репчатый лук (минус 14,8 процента).

Заметно снизились цены на белокочанную капусту, она стала дешевле на 12,8 процента. Стоимость столовой свеклы за отчетный период сократилась на 12,3 процента. Противоположная динамика в первый месяц осени наблюдалась в сегментах помидоров, которые подорожали на 22,7 процента, и сладкого перца, стоимость которого увеличилась на 7,5 процента, резюмировали в Росстате.

В целом стоимость плодоовощной продукции в России в сентябре снизилась на 3,5 процента. В продовольственном сегменте аналитики Росстата зафиксировали увеличение цен на 0,03 процента в сравнении с августовским значением. Годовая же инфляция с учетом динамики в непродовольственном секторе и сфере услуг за год замедлилась до 7,98 процента. Несмотря на это, показатель все еще остается почти вдвое выше установленного руководством Центробанка таргета (4 процента).

