ЕС предрекли изменение после украинского конфликта

Политолог Буневич: ЕС отказывается от принятия решений через консенсус

Говорить об изменениях в Европейском союзе (ЕС) после окончания конфликта на Украине пока рано, но объединение встало на путь отхода от консенсусного принятия решений, считает политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Украинский конфликт еще продолжается, и совершенно не факт, что он близок к разрешению. Идет переговорный процесс, он идет уже не одну неделю. Есть определенные подвижки и взаимопонимание, о котором говорят российские представители и американские», — сказал Буневич.

Он отметил, что основная проблема ЕС — отход от принятия решений путем консенсуса всех членов. По его мнению, Евросоюз идет по пути, когда у некоторых государств будет все меньше полномочий. Многие национальные государства не хотят отступать и полностью подчиняться «европейским грандам», добавил Буневич.

Ранее стало известно о том, что 18-19 декабря в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС, ключевым пунктом повестки которого должно стать принятие решения по конфискации российских активов в рамках «репарационного кредита».