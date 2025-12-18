Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:33, 18 декабря 2025МирЭксклюзив

ЕС предрекли изменение после украинского конфликта

Политолог Буневич: ЕС отказывается от принятия решений через консенсус
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Говорить об изменениях в Европейском союзе (ЕС) после окончания конфликта на Украине пока рано, но объединение встало на путь отхода от консенсусного принятия решений, считает политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Украинский конфликт еще продолжается, и совершенно не факт, что он близок к разрешению. Идет переговорный процесс, он идет уже не одну неделю. Есть определенные подвижки и взаимопонимание, о котором говорят российские представители и американские», — сказал Буневич.

Он отметил, что основная проблема ЕС — отход от принятия решений путем консенсуса всех членов. По его мнению, Евросоюз идет по пути, когда у некоторых государств будет все меньше полномочий. Многие национальные государства не хотят отступать и полностью подчиняться «европейским грандам», добавил Буневич.

Ранее стало известно о том, что 18-19 декабря в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС, ключевым пунктом повестки которого должно стать принятие решения по конфискации российских активов в рамках «репарационного кредита».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это тяжелый удар». В США заявили о желании Трампа начать новую войну. Чем ответит Россия на угрозу в адрес дружественной страны?

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Первый тренер Сафонова заявил о превосходстве воспитанника над Акинфеевым

    На Украине раскрыли план Зеленского по сохранению власти

    В Windows нашли пожирающую память функцию

    Стали известны причины закрытия фонда Бабкиной

    Ежегодные декларации о доходах чиновников уйдут в прошлое

    Бывшая школьная охранница заявила о бессилии коллег при нападениях

    Одну группу людей предупредили о риске псевдодеменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok