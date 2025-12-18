Россиянам предрекли установление нового рекорда в Таиланде

АТОР: Турпоток из России в Таиланд может побить исторический рекорд в 2025 году

Россиянам предрекли установление нового исторического рекорда по турпотоку в Таиланде. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По итогам 2025 года российский турпоток в Таиланд может достичь отметки 1,85-1,9 миллиона поездок. В таком случае исторический турпоток будет превышен на 8,7 процента», — рассказали в организации. Сообщается, что с 1 января по середину декабря 2025 года страна Азии приняла 1,7 миллиона путешественников из России. Этот показатель уже побил значение 2013 года, которое считалось «самым успешным» с точки зрения российского турпотока в государство.

Россия также занимает четвертое место среди стран, откуда чаще всего в Таиланд приезжают туристы, и является лидером среди неазиатских направлений. Соседствует с РФ в рейтинге Великобритания, откуда в 2025 году в страну Азии прилетел рекордный миллион путешественников.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий в январе. Сообщалось, что классическим для россиян направлением зимой остается Пхукет.