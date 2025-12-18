Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:09, 18 декабря 2025Путешествия

Россиянам предрекли установление нового рекорда в Таиланде

АТОР: Турпоток из России в Таиланд может побить исторический рекорд в 2025 году
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tawatchai07 / Freepik

Россиянам предрекли установление нового исторического рекорда по турпотоку в Таиланде. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По итогам 2025 года российский турпоток в Таиланд может достичь отметки 1,85-1,9 миллиона поездок. В таком случае исторический турпоток будет превышен на 8,7 процента», — рассказали в организации. Сообщается, что с 1 января по середину декабря 2025 года страна Азии приняла 1,7 миллиона путешественников из России. Этот показатель уже побил значение 2013 года, которое считалось «самым успешным» с точки зрения российского турпотока в государство.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025
Куда поехать в марте 2026 года? Отдых в России, за границей, в горах и на море
Куда поехать в марте 2026 года?Отдых в России, за границей, в горах и на море
31 октября 2025

Россия также занимает четвертое место среди стран, откуда чаще всего в Таиланд приезжают туристы, и является лидером среди неазиатских направлений. Соседствует с РФ в рейтинге Великобритания, откуда в 2025 году в страну Азии прилетел рекордный миллион путешественников.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий в январе. Сообщалось, что классическим для россиян направлением зимой остается Пхукет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok