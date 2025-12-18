Туристы отправились в горы и обнаружили на дереве застрявшего парапланериста

Bild: Парапланерист застрял на дереве в 20 метрах от земли в Виенских горах

Гуляющие по горам Европы туристы обнаружили на дереве застрявшего парапланериста. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел 17 декабря на западе Германии. Путешественники отправились в Виенские горы и стали свидетелями крушения параплана. Пилот летательного средства оказался на буковом дереве в 20 метрах от земли и не смог самостоятельно спуститься. Очевидцы сообщили о происшествии спасателям.

Сотрудники экстренных служб были вынуждены пешком подниматься до точки крушения, так как труднопроходимый маршрут не подходил для крупной техники. В итоге мужчине пришлось провисеть на холоде три часа. Пожарные расстелили под ногами пострадавшего воздушную подушку и с помощью снаряжения успешно его эвакуировали. Мужчина получил лишь царапину, госпитализация не потребовалась. Причиной крушения стал оборванный трос управления парапланом.

