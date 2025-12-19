Реклама

Лукашенко назвал самое сильное оружие президента США

Екатерина Щербакова
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жену президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа Меланию сильнейшим оружием американского лидера, пишет ТАСС.

Лукашенко сказал спецпосланнику президента США по Белоруссии Джону Коулу, чтобы он спросил у Трампа, почему он не привлекает Меланию к решению политических вопросов, ведь она славянка и многое понимает, многое могла бы сделать.

«Он (Коул — прим. «Ленты.ру») на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю ее сюда, все-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения. Но я им предложил, чтобы Мелания больше ввязывалась в решения политических вопросов. Для Трампа это было бы неплохо», — рассказал Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

Ранее Александр Лукашенко сделал предупреждение о полном исчезновении Украины с географической карты.

