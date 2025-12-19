Реклама

13:29, 19 декабря 2025

Лукашенко рассказал об одном предупреждении от контрразведки России

Лукашенко: Разведка РФ сообщила о прослушке телефонов окружения со стороны США
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Разведка России сообщила президенту Белоруссии Александру Лукашенко о прослушке телефонов его окружения со стороны США. Об этом белорусский лидер заявил во время Всебелорусского народного собрания, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Приведу простой пример (...) Совсем недавно, во второй раз, в течение этого года, меня лично предупредила контрразведка России о том, что телефоны людей, которые рядом с президентом, мои дети, еще там кто-то, в столовой (...) они на контроле Соединенных Штатов Америки», — сообщил он.

По его словам, Лукашенко лишний раз узнал фамилии и телефоны, которые прослушивают из Вашингтона. Он также отметил, что потребовал от Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии информации об этом. Те, рассказывает Лукашенко, еще «накинули» белорусскому лидеру фактов прослушки из США.

Всебелорусское народное собрание является общим собранием представителей всех ветвей власти и представителей гражданского общества республики. В 2022 году его полномочия были расширены в рамках политической системы страны. Сам Лукашенко объяснял феномен этого политического института тем, что оно создано с целью выявления лидеров.

