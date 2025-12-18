Азаров: Украина оттягивает завершение конфликта из-за страха мятежа военных ВСУ

Бывший украинский премьер Николай Азаров предположил, почему Киев затягивает завершение конфликта с Россией. Его слова приводит RT.

Азаров заявил, что Украина оттягивает завершение конфликта, поскольку боится возможного мятежа демобилизованных военных Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Значительная часть [военнослужащих ВСУ] вернется с оружием, потому что у них никто это оружие не заберет... Они [украинские власти] знают, что солдаты обязательно спросят с [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения за все то мародерство, хищения, коррупцию», — объяснил он.

Ранее президент США Дональд Трамп осудил Украину за медлительность в переговорах. Он также заявил о близости России и Украины к урегулированию кризиса.