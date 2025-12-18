Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 18 декабря 2025Мир

Трамп осудил Украину за медлительность в переговорах

Трамп осудил Киев за чрезмерную медлительность в переговорах по урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за медлительность в вопросе переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что Киев проявляет чрезмерную медлительность в переговорах. «Знаете, каждый раз они [Украина] тратят слишком много времени», — сообщил он журналистам в Белом доме, оценив усилия США по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил о близости России и Украины к урегулированию. До этого американский лидер оценил отношения президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, указав на напряжение без ними.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Число российских туристов в Китае значительно выросло

    Санитар обокрал умершего участника СВО

    Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за блэкаута

    Александра Бортич показала видео в микроюбке

    Депутат Рады указал на невозможность провести в стране выборы в онлайн-формате

    Трамп осудил Украину за медлительность в переговорах

    Нурмагомедов поделился фотографиями и видео из родного села

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok