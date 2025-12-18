Трамп осудил Украину за медлительность в переговорах

Трамп осудил Киев за чрезмерную медлительность в переговорах по урегулированию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за медлительность в вопросе переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что Киев проявляет чрезмерную медлительность в переговорах. «Знаете, каждый раз они [Украина] тратят слишком много времени», — сообщил он журналистам в Белом доме, оценив усилия США по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил о близости России и Украины к урегулированию. До этого американский лидер оценил отношения президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, указав на напряжение без ними.