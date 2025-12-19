Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:44, 19 декабря 2025Экономика

Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

Путин: Малый бизнес не должен страдать от новой системы налогообложения
Вячеслав Агапов
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Малый бизнес не должен страдать при переходе на новую систему налогообложения. О страданиях производства во время подведения итогов года высказался президент России Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Повышение налогов в России временное, налоговое бремя в будущем должно снижаться, подчеркнул президент. До тех пор важно избавить бизнес от искушения уйти от оплаты налогов.

«Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной», — пояснил глава государства.

В ходе прямой линии президент назвал главной целью повышения НДС в России достижение сбалансированности федерального бюджета. Путин также понадеялся, что эта мера окажется в итоге временной и не будет носить долгосрочный характер. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok