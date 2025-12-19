Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

Путин: Малый бизнес не должен страдать от новой системы налогообложения

Малый бизнес не должен страдать при переходе на новую систему налогообложения. О страданиях производства во время подведения итогов года высказался президент России Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

Повышение налогов в России временное, налоговое бремя в будущем должно снижаться, подчеркнул президент. До тех пор важно избавить бизнес от искушения уйти от оплаты налогов.

«Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной», — пояснил глава государства.

В ходе прямой линии президент назвал главной целью повышения НДС в России достижение сбалансированности федерального бюджета. Путин также понадеялся, что эта мера окажется в итоге временной и не будет носить долгосрочный характер. Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер.

