Военкор Поддубный захотел задать Путину интересующий сотни тысяч россиян вопрос

Президенту России Владимиру Путину захотели задать интересующий сотни тысяч россиян вопрос. С таким заявлением выступил российский военный корреспондент Евгений Поддубный, это следует из трансляции прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Эфир программы транслируется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Как заявил Поддубный, этот вопрос будет касаться и жителей российских прифронтовых регионов.

Какой именно вопрос планирует задать военкор, он не уточнил.

За четыре часа до начала программы число вопросов, направленных президенту, превысило 2,5 миллиона. Самой популярной темой обращений стали проблемы социального обеспечения, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.