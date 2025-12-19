Российский вратарь стал первой звездой матча НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин стал первой звездой матча НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» одержали победу в овертайме со счетом 2:1. Шестеркин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Второй звездой матча стал форвард «Рейнджерс» Джей Ти Миллер, забросивший решающую шайбу. Третьей звездой признали вратаря «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, который справился с 28 из 30 бросков.

В нынешнем сезоне НХЛ Шестеркин провел 28 матчей. Российский голкипер отразил 90,94 процентов бросков соперника.

После 36 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс» с 38 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. В активе «Сент-Луиса» 34 очка, команда идет 10-й на Западе.

