Убийцу 15-летней школьницы разоблачили через 28 лет

В США установили убийцу школьницы, которую изнасиловали и утопили в 1996 году

В США полиция штата Монтана разоблачила преступника, который расправился со школьницей в 1996 году. Об этом сообщает CBS News.

15-летняя Даниэль Хаучинс не вернулась домой 21 сентября 1996-го. Родители обратились в полицию. Вскоре нашли тело девушки. Оно плавало лицом вниз на мелководье в популярном у рыбаков месте на реке Галлатин. Следователи установили, что Хаучинс изнасиловали. На месте преступления обнаружили ДНК предполагаемого убийцы, однако установить его личность не удавалось на протяжении 28 лет.

В 2021 году расследование возобновилось. После трехлетней работы специалисты по исследованию ДНК сумели выстроить генеалогическое древо предполагаемого убийцы. Подозреваемым оказался 55-летний Пол Хатчинсон, живший примерно в 160 километрах от места преступления. В июле 2024 года детективы допросили его. Мужчина отрицал причастность к смерти школьницы, однако заметно нервничал.

На следующий день Хатчинсон позвонил в полицию, сказал, что ему нужна помощь, и повесил трубку. Его обнаружили на обочине дороги без признаков жизни. Спасти мужчину не удалось. Позже следствие установило, что он покончил с собой. На пресс-конференции по итогам дела, проведенной в декабре, следователи и родные Хаучинс заявили, что не сомневаются, что преступником был именно Хатчинсон.

