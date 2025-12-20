Реклама

15:04, 20 декабря 2025

НАБУ и САП нанесут новый удар по ближайшему окружению Зеленского

НАБУ и САП планируют аресты ближайших соратников Зеленского
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Reuters

Антикоррупционные органы Украины планируют новую волну уголовных дел против людей из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Зеркало недели».

По информации источников издания, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовятся к аресту ключевых соратников Зеленского на основании материалов двухлетней прослушки. Запись велась в офисе народного депутата от президентской фракции «Слуга народа» Юрия Киселя, который близок к давнему другу главы государства, и его бывшему помощнику Сергею Шефиру.

Полученные НАБУ И САП данные свидетельствуют о конфиденциальных контактах не только между Киселем и Шефиром, но и с рядом других значимых чиновников. Кроме того, в помещении, где велась прослушка, по словам источников, чиновники из «Слуги народа» получали конверты с деньгами. В эту схему мог быть вовлечен целый круг парламентариев.

Издание полагает, что продолжающееся расследование объясняет, почему на последней пленарной неделе у фракции не хватало голосов для принятия решений.

Ранее сообщалось, что детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов был подвергнут избиению во время обыска. Физическое насилие, как утверждает следователь, к нему применили сотрудники Службы безопасности Украины.

