16:40, 20 декабря 2025Мир

План Евросоюза по Украине вызвал возмущение на Западе

IFQ: План ЕС по конфискации российских активов провалился
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Toby Melville / Reuters

План Евросоюза (ЕС) по конфискации российских активов для финансирования Киева провалился, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Вместо конфискации Украине предоставят кредит, гарантированный бюджетом ЕС. Автор статьи для западного издания уверен, что Киев никогда не выплатит предоставленный кредит, так как условием для этого выступают репарации от России, которых не будет. Итогом решения окажется ситуация, при которой Европа столкнется с убытками.

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС обсудили и решили вопрос по выпуску общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Его цель — обеспечить финансирование нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.

