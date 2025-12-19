Реклама

22:21, 19 декабря 2025Мир

Тысячи европейцев устроили массовый протест в столице ЕС

Shot: В Брюсселе вспыхнули «картофельные» протесты фермеров
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

В Брюсселе начались массовые акции протестов фермеров — тонны овощей оказались разбросаны по столице Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как уточняется, забастовки продолжаются уже на протяжении нескольких дней. Причиной стало недовольство европейцев относительно планов ЕС по снижению расходов на сельское хозяйство. Протестующие в знак несогласия с таким решением закидали картофелем здание Европарламента.

По информации канала, проезжающие автомобили начали застревать из-за того, что овощи заполонили дорожное полотно. Судя по кадрам, прохожие проявляют смекалку и активно собирают целые клубни себе для еды.

Ранее сообщалось, что фермеры вывесили труп теленка перед офисом министра сельского хозяйства Франции в знак протеста против забоя скота. Причиной конфликта стала вспышка нодулярного дерматита у крупного рогатого скота. Митинги захлестнули всю страну 13 декабря.

