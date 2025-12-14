Фермеры вывесили труп теленка перед офисом министра сельского хозяйства Франции

Фермеры вывесили труп теленка на дереве перед бывшим офисом министра сельского хозяйства в Европе в знак протеста против забоя скота. Об этом сообщила радиостанция ici.

Митинги прошли по всей Франции 13 декабря. На протестную акцию перед бывшим офисом министра сельского хозяйства Анни Женевар в Понтарлье прибыли животноводы со своими тракторами, а также мирные граждане — всего около ста человек. Причиной конфликта стала вспышка нодулярного дерматита у крупного рогатого скота. Не передающееся человеку заболевание поразило две животноводческие фермы в регионе Франш-Конте. Чтобы предотвратить распространение болезни, власти страны распорядились уничтожить животных.

Во время демонстрации фермеры поставили на землю гроб и установили деревянные кресты с надписями: «Дань уважения нашим коровам, с которыми расправилось государство», «Остановите тотальную бойню». Уточняется, что акция была организована профсоюзом «Координация сельских районов» и носила символический характер. Несмотря на гудки клаксонов и фейерверки, люди вели себя мирно. На митинге также присутствовали 15 сотрудников полиции. На данный момент протесты продолжаются на юго-западе страны, тракторы блокируют дороги.

Ранее экономист, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко предсказал Европе утрату промышленного первенства. По мнению Гапоненко, Германия, Франция и Италия потеряют статус промышленных держав первого эшелона.