Европе предсказали утрату промышленного первенства

Доцент Гапоненко: Страны ЕС потеряют статус промышленных держав первого эшелона

Германия, Франция и Италия потеряют статус промышленных держав первого эшелона. Такой прогноз содержится в докладе «Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.», который подготовил экономист, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. Его процитировало ТАСС.

К этому, по его мнению, приведут высокие энергетические издержки, утрата конкурентоспособности и перенос производств в третьи страны. За этим последует необратимое сокращение промышленного ядра, особенно в таких отраслях, как металлургия, химия и базовые производства.

Он напомнил, что крупнейший химический концерн BASF уже переносит производство в Китай, сокращая 2600 рабочих мест в ФРГ. В свою очередь, международная корпорация ArcelorMittal закрывает доменные печи в Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что для химической промышленности Германии 2025 год стал годом очередного спада. Заводы работали лишь на 70 процентов мощности. Это самый низкий показатель с 2002 года.