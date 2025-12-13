Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:25, 13 декабря 2025Экономика

Европе предсказали утрату промышленного первенства

Доцент Гапоненко: Страны ЕС потеряют статус промышленных держав первого эшелона
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters

Германия, Франция и Италия потеряют статус промышленных держав первого эшелона. Такой прогноз содержится в докладе «Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.», который подготовил экономист, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. Его процитировало ТАСС.

К этому, по его мнению, приведут высокие энергетические издержки, утрата конкурентоспособности и перенос производств в третьи страны. За этим последует необратимое сокращение промышленного ядра, особенно в таких отраслях, как металлургия, химия и базовые производства.

Он напомнил, что крупнейший химический концерн BASF уже переносит производство в Китай, сокращая 2600 рабочих мест в ФРГ. В свою очередь, международная корпорация ArcelorMittal закрывает доменные печи в Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что для химической промышленности Германии 2025 год стал годом очередного спада. Заводы работали лишь на 70 процентов мощности. Это самый низкий показатель с 2002 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Названы изменившие мир технологии СССР

    В правдивости штурма Купянска экс-заключенными в рядах ВСУ усомнились

    Захарова заявила о шантаже Зеленским западных политиков

    В российском регионе произошло крушение вагонов с пропан-бутаном

    Российский стример поставил миллион рублей на матч Counter-Strike 2 и выиграл

    Стало известно о помощи Лукашенко в урегулировании конфликта на Украине

    «Роснано» решило судиться с ответственными за проект Crocus

    Два поезда столкнулись в российском регионе

    Пару бьюти-блогеров задержали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok