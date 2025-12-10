Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:06, 10 декабря 2025Экономика

Сигнал SOS подал один из сегментов немецкой экономики

Bloomberg: В 2025 году немецкий химпром работал лишь на 70 % мощности
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Для химической промышленности Германии 2025 год стал годом очередного спада. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию химической промышленности ФРГ (VCI).

Предварительные данные за 2025 год показали, что заводы работали лишь на 70 процентов мощности. Это самый низкий показатель с 2002 года и явно ниже порога рентабельности, составляющего около 80 процентов. Объем производства химической отрасли упал на 2,5 процента.

«Отрасль посылает сигнал SOS. И перспективы на 2026 год выглядят не лучше», — констатировал президент VCI Маркус Штайлеманн.

Предполагается, что в следующем году выручка упадет на 3,5 процента. Главными негативными факторами остаются тарифы, переизбыток предложения, в основном со стороны Китая, а также слабый спрос автопроизводителей. Кроме того, сказываются высокие затраты на энергоносители и рабочую силу. Около 75 процентов фирм, участвовавших в опросе, проведенном VCI, внедряют программы сокращения затрат, а каждая пятая фирма закрывается или переезжает.

Ранее сообщалось, что машиностроительная промышленность Германии столкнулась с самым продолжительным спадом за последние три десятилетия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о находке на месте крушения военного самолета Ан-22 под Иваново

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин показал место расправы над знакомой из-за 400 тысяч рублей и попал на видео

    В ВСУ опровергли слова Сырского

    В России нашли способ решить проблему низкой производительности труда

    «Мисс Турция» избила российскую модель на «гаремной» вечеринке у влиятельного бизнесмена

    Врач высказался об опасности популярного алкогольного сувенира

    Военный рассказал о процессе создания демилитаризованных зон

    Сигнал SOS подал один из сегментов немецкой экономики

    Отар Кушанашвили отказался верить Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok