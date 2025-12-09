Реклама

Экономика
17:50, 9 декабря 2025

Немецкое машиностроение попало в тяжелейшую ситуацию

Bloomberg: Машиностроение Германии переживает самый сильный спад за 30 лет
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Машиностроительная промышленность Германии столкнулась с самым продолжительным спадом за последние 30 лет. Об этом сообщило Bloomberg.

По прогнозам, в период с начала октября по конец декабря объем производства в этом сегменте экономики упадет 12-й квартал подряд. Таким образом, продолжительность спада составит три года, и он окажется самым продолжительным с начала 1990-х годов, когда страна боролась со структурными потрясениями, вызванными объединением Западной и Восточной Германии.

Такое развитие событий еще сильнее давит на промышленность ведущей экономики Европы, которая и без того переживает непростые времена. Например, в ноябре 2025 года представители химпрома заявили о падении производства до уровня 1995-го.

По данным Федерального статистического агентства (Destatis), в этом году немецкая промышленность сокращала более 10 тысяч рабочих мест в месяц, что усиливает опасения по поводу развития страны. Занятость в машиностроительном секторе снизилась на 2,4 процента по сравнению с прошлым годом.

Ключевой проблемой остаются пошлины президента США Дональда Трампа. Поставки немецких машин и оборудования в США, крупнейший экспортный рынок отрасли, в период с января по сентябрь упали на 9,4 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В начале октября сообщалось, что по итогам августа 2025 года суммарные объемы экспорта продукции из Германии в США сократились на 2,5 процента в сравнении с июльским показателем. Негативная динамика фиксировалась пятый месяц подряд.

