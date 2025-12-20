Реклама

Россия
22:50, 20 декабря 2025Россия

В Химках перекрыли дорогу к месту взрыва

РИА Новости: В Химках перекрыли дорогу к месту взрыва, где погиб подросток
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сотрудники полиции перекрыли дорогу к месту взрыва в Химках, где погиб подросток и пострадали двое человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

На месте работают сотрудники экстренных служб, следственного комитета и кинологи.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности»). По данным следствия, произошел взрыв пиротехнического устройства.

Ранее Министерство здравоохранения Московской области рассказало о состоянии двоих пострадавших в результате взрыва, а также о том, что подросток погиб еще до приезда скорой помощи.

