04:14, 20 декабря 2025Мир

В США заявили о вылетевшем в Майями на переговоры по Украине Дмитриеве

Reuters: Дмитриев вылетел в Майами на встречу по Украине с Уиткоффом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вылетел в США для встречи с американской стороной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ожидается, что в Майами Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как уточнил собеседник агентства, трехсторонние
контакты с украинской стороной не планируются.

Ранее в США завершилась встреча украинской делегации с американцами и европейцами. Как сообщил глава Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров, украинская сторона договорилась с Соединенными Штатами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уиттакер сообщил о финальной стадии переговоров по Украине. По его словам, в урегулировании конфликта остались финальные нюансы. «Деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава. Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться», — подчеркнул Уиттакер.

